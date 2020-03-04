На общественное обсуждение вынесен проект закона "О всеукраинском референдуме". Предложения и замечания к законопроекту принимаются до 18 марта 2020 года включительно.

Об этом сообщает в микроблоге Twitter пресс-служба Верховной Рады.

Также стало известно, что на основании распоряжения председателя Верховной Рады от 13 января 2020 года №2 с целью подготовки предложений по совершенствованию действующего законодательства Украины по вопросам народовластия и прямой демократии была создана специальная рабочая группа. Она займется разработкой проектов законов по вопросам народовластия.

С текстом проекта закона о референдуме можно ознакомиться на портале парламента.

Напомним, в Раде идет работа над новым проектом закона о референдуме взамен закона, принятого в 2012 году и признанного в 2018 году неконституционным. "Страна" разбиралась, зачем "Слуге народа" срочно понадобился закон о референдуме.

Ранее, вскоре после избрания Зеленского, мы писали, что в его окружении говорили о вынесении на референдум вопроса мира на Донбассе.