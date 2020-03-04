Временно исполняющая обязанности директора Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова заявила, что генеральный прокурор Руслан Рябошапка не назначает процессуальных руководителей на уголовные дела.

Об этом она сообщила во время выступления на заседании Верховной Рады Украины в среду, 4 марта.

По словам Венедиктовой, правосудие в Украине хромает из-за отсутствия процедуры заочного осуждения и блокирования расследований производств вследствие недостатка процессуальных руководителей.

"Отсутствие процедуры заочного осуждения лиц усложняет привлечение к ответственности лиц, которые скрываются за пределами государства или на оккупированных территориях", - сказала директор ГБР.

Она также обратила внимание на проблему чрезмерной бюрократизации процедуры досудебного расследования. Последняя требует от следователей согласований почти любых своих действий с прокурорами, из-за чего тратится впустую время и теряются доказательства.

"Организация работы Офиса генпрокурора построена таким образом, что в настоящее время более чем в тысячах производств ГБР не назначены процессуальные руководители и соответственно расследование заблокировано. Но самое страшное в этой ситуации, что генеральный прокурор отрицает этот факт", - отметила Венедиктова.

Она уточнила, что таких дел насчитывается 1272.

"Страна" ведет текстовую онлайн-трансляцию с заседания Верховной Рады.

Напомним, в Раде собрали нужное количество подписей для заседания в четверг по недоверию Рябошапке. Также в среду, 4 марта, профильный Комитет Рады рекомендовал парламенту определиться с отставкой Рябошапки на заседании.

Ранее Рада отправила в отставку премьер-министра Алексея Гончарука. Решение поддержали 353 нардепа. На его место был назначен Денис Шмыгаль.