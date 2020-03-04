Олег Немчинов, который сегодня стал министром Кабмина - эталонный "порохобот" и был яростным хейтером Владимира Зеленского.

Это становится понятно, если изучить Facebook-страницу нового украинского министра. Которого, к слову, привел в Кабмин новый премьер - Денис Шмыгаль. У них есть общие, почти семейные фото в соцсетях.

Мы уже рассказывали биографию Олега Немчинова. До недавних пор он работал в министерстве молодежи и спорта - вплоть до его слияния с Минкультом. Родом Немчинов из Львова, является внуком Героя Советского Союза, который получил звезду за героизм при освобождении Киева.

Несмотря на такое родство, Немчинов - активный националист, был депутатом Львовского облсовета от "Украинской народной партии" и работником ОГА (где и познакомился со Шмыгалем). А также служил в АТО.

Что, видимо, и наложило свой отпечаток на отношение к Владимиру Зеленскому, пока тот еще не был президентом Украины.

Не секрет, что во Львовской области у Порошенко был самый высокий уровень поддержки. А наиболее активные сторонники экс-президента не уставали троллить его главного оппонента.

Активничал на этой стезе и Олег Немчинов.

Он охотно перепощивал материалы, в которых Зеленский выставлялся в неприглядном свете и едко их комментировал.

В марте он называет будущего президента "резидентом", намекая на его якобы работу на Москву (это рассуждение был тогда общим местом у порохоботов).

Помогал новый министр и разгонять тему о якобы наркозависимости Зеленского.

4 апреля, запостив картинку о приглашении Зе на анализы, Немчинов заметил: "Не факт, что сдаст".

Многие свои посты о Зеленском Олег Немчинов публиковал на фоне Facebook, стилизованном под "какашки". Накануне второго тура он, к примеру, сокрушался словам Зе о том, что Бандера - герой не для всех украинцев.

Избирателей Зеленского после первого тура Олег Немчинов называл "верующими в пришествие Голобородько".

После победы Зеленского на выборах Немчинов призывал Раду и Порошенко оперативно принять закон о тотальной украинизации - пока не стало слишком поздно (то есть реальную власть не получил новый президент).

Одновременно будущий министр четко определил себя принадлежащим к "группе 25%". То есть - к избирателям Порошенко.

За мовный закон Немчинов вообще "топил" очень активно и даже выходил в компании с Владимиром Вятровичем митинговать под Раду, когда этот закон принимался.

Хотя тогда всем очевидно было, что это "дембельский аккорд" Порошенко, который решил записать себе в актив закон, против которого выступали избиратели Зеленского. Принятие этого документа поставило Зе-команду в крайне неприятное положение.

Немчинов продолжал ругать Зе и после его победы. Так он раскритиковал предоставление гражданства Михаилу Саакашвили.

Критиковал он и главу СБУ Ивана Баканова за российский паспорт его жены.

В июне 2019 года Олег Немчинов явно пытался вскочить в парламентский поезд "Европейской солидарности" Порошенко и даже принимал участие в "праймериз" этой политсилы.

Ну, и это логично, учитывая, что он был избирателем Порошенко еще раньше.

Отметим, что нет никаких проблем, если человек не любит Зеленского и топит за Порошенко. Это его выбор и личное мнение. Проблема в том, что такой человек спокойно идет работать в правительство, которое по сути назначил тот самый Зеленский, который "резидент" и "какашка".

И здесь главный вопрос к самому президенту. Ведь назначая своих скрытых противников на важные посты, чего можно ждать, кроме саботажа и вредительства?

Тем более на должности, которую занимает тот же Олег Немчинов. Через министра Кабмина проходят все документы правительства. По сути сейчас существует риск, что многие из них теперь будут известны оппонентам Зеленского - к которым еще не так давно причислял себя новый министр.

Видимо, история с Гончаруком, который еще весной 2019 года "дякувал" Порошенко, а потом завалил работу на отведенном ему участке, президента ничему не научила.