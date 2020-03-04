Новоизбранные члены Кабинета министров Украины приняли присягу.

Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина" в среду, 4 марта.

Как сообщается, присяга была зачитана с трибуны парламента новым премьер-министром Денисом Шмыгалем. Согласно процедуре, каждый член Кабмина должен ещё подписать соответствующий документ.

Напомним, сегодня в среду, 4 марта, на внеочередном заседании парламента, онлайн-трансляцию которого ведет "Страна", депутаты Верховной Рады отправили в отставку премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Соответствующее решение поддержали 353 нардепа.

Позже Рада назначила премьер-министром Дениса Шмыгаля. За проголосовал 291 нардеп. Затем депутаты Верховной Рады утвердили состав Кабмин Шмыгаля. "Страна" опубликовала поименный список.

Также сообщалось, что по словам премьера в Кабмине есть четыре вакантные должности.