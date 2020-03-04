На внеочередном заседании Верховной Рады выступил министр внутренних дел Арсен Аваков. Он рассказал о работе ведомства и сообщил, что полиция - самый крупный хранитель наркотиков в стране.

"Вообще полиция является самым большим хранителем наркотических препаратов. У нас хранятся: каннабис - 2 тонны, героин - 1100 кг, кокаин - 1000 кг, амфетамин - 400 кг, гашиш - 300 и т.д. У меня есть просьба к народным депутатам: определиться со способом реализации этого сырья в пользу государственного бюджета и украинской медицины", - сказал министр.

Затем Аваков рассказал, что на днях полиция пресекла деятельность огромной сети распространения наркотиков и изъяла наркотических веществ на 110 млн грн. Правоохранители раскрыли всю цепочку - от лабораторий, изготовлявших до 100 кг наркотиков в день, до тех, кто делает закладки.

Ранее "Страна" рассказывала о разоблачении крупнейшей украинской сети интернет-продажи наркотиков, о которой упомянул Аваков.

Мы также ведем текстовую хронику внеочередного заседания парламента.