Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что на данный момент в Кабинете министров есть четыре вакантные должности.

Об этом он сообщил во время выступления на заседании парламента в среду, 4 марта, передает "Украинская правда".

"У нас есть на сегодня 4 вакансии в действующем правительстве", - заявил он.

Шмыгаль также добавил, что он планирует расширить еще 2 направления в Кабмине и после конфуза, когда он забыл представить единственную женщину-кандидата на должность министра соцполитики Марину Лазебная, заявил, что в первую очередь "ведут переговоры с женщинами".

По состоянию на сейчас остаются свободными кресла министров образования, энергетики, культуры и вице-премьера по экономическому развитию.

Напомним, сегодня Рада назначила премьер-министром Дениса Шмыгаля. За проголосовал 291 нардеп.

После этого парламент утвердил состав Кабмина Шмыгаля. "Страна" опубликовала поименный список.