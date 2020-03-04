Рада утвердила Кулебу министром иностранных дел
Парламент Украины утвердил Дмитрия Кулебу в должности главы Министерства иностранных дел. В правительстве Алексея Гончарука он занимал пост вице-премьера по евроинтеграции.
Верховная Рада поддержала назначение Кулебы по представлению президента Владимира Зеленского. Согласно Конституции Украины, кандидатуры глав МИД и Минобороны на рассмотрение нардепов вносит глава государства.
За назначение нового министра на внеочередном пленарном заседании 4 марта проголосовали 288 народных депутатов.
Как писала "Страна", о том, что Пристайко заменят Кулебой сегодня днем рассказала народная депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук.
Мы также сообщали, что Рада уже утвердила большинство министров нового Кабмина, и публиковали их поименный список.
А летом мы приводили подробную биографию Кулебы в большом материале.