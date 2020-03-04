Парламент Украины утвердил Дмитрия Кулебу в должности главы Министерства иностранных дел. В правительстве Алексея Гончарука он занимал пост вице-премьера по евроинтеграции.

Верховная Рада поддержала назначение Кулебы по представлению президента Владимира Зеленского. Согласно Конституции Украины, кандидатуры глав МИД и Минобороны на рассмотрение нардепов вносит глава государства.

За назначение нового министра на внеочередном пленарном заседании 4 марта проголосовали 288 народных депутатов.

Как писала "Страна", о том, что Пристайко заменят Кулебой сегодня днем рассказала народная депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук.

Мы также сообщали, что Рада уже утвердила большинство министров нового Кабмина, и публиковали их поименный список.

А летом мы приводили подробную биографию Кулебы в большом материале.