Депутаты Верховной Рады поддержали назначение Андрея Тарана на пост министра обороны Украины по представлению президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом в среду, 4 марта, сообщает "Интерфакс-Украина".

Как сообщается, за назначение Тарана главой украинского оборонного ведомства на пленарном заседании в среду проголосовали 285 народных депутатов.

Согласно Конституции Украины, кандидатуры глав МИД и Минобороны на рассмотрение Верховной Рады вносит глава Украинского государства.

Андрей Таран родился в семье советского военнослужащего в немецком городе Франкфурте-на-Одере. В 1977 году окончил Киевское высшее училище зенитно-ракетных войск, служил в армии.

В 1980-х окончил Киевскую военную академию ПВО Сухопутных войск, служил в Минобороны, возглавлял Главное управлении разведки до 2011 года (при правлении Азарова-Януковича). Получил степень магистра "стратегии национальных ресурсов" в Национальном университете обороны США в Вашингтоне. Свободно владеет английским. Был военным атташе при посольстве Украины в США.

В АТО представлял Украину в Совместном центре контроля и координации с россиянами (СЦКК). Проработал там несколько месяцев, был назначен в рабочую подгруппу по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы на три месяца.

В 2016 году был уволен в запас по достижению предельного возраста генеральской службы. В 2019 году на президентских выборах Таран возглавлял избирательный штаб Игоря Смешко, одним из спонсоров которого на выборах в Раду был Ринат Ахметов.

Ранее "Страна" писала, кто такой Андрей Таран, который возглавит Минобороны".

Напомним, сегодня Верховная Рада на внеочередном заседании, созванном президентом, утвердила список вице-премьеров и министров Кабмина под началом нового премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Ранее Рада назначила премьер-министром Дениса Шмыгаля. За проголосовал 291 нардеп.