Венгрия пополнила перечень европейских стран, где зафиксированы подтвержденные случаи китайского коронавируса. Там выявили сразу двоих зараженных людей. Ими оказались иностранные студенты. Об этом сообщает телеграм-канал "РИА Новости".

"Первые случаи COVID-19 выявлены в Венгрии, заражены два иранских студента, которые учатся в стране", - говорится в сообщении.

Напомним, что первый случай коронавируса в Украине был зафиксирован 3 марта в городе Черновцы. Потерпевшим от заболевания, спровоцированным вирусом COVID-19, стал мужчина, который недавно посещал Италию.

Также мы сообщали, что стало известно состояние жены заболевшего коронавирусом жителя Черновцов, которую продержат в обсервации не менее двух недель.

Как сообщалось, что по прогнозу ВОЗ, количество зараженных коронавирусом в Украине будет расти.





