Укрепление гривни ударило по экспорту и не отобразилось на благосостоянии украинцев. Такое заявление сделал Денис Шмыгаль во время выступления в парламенте перед голосованием за назначение его премьер-министром.

"На сегодня мы увидели только укрепление гривни, которое ударило по промышленности, но никак не отобразилось на благосостоянии украинцев", - сказал Шмыгаль и добавил, что украинцы должны видеть и знать, что государство их защищает.

Также Шмыгаль раскритиковал реформу таможни и налоговой службы, указав, что она не отразилась на доходах госбюджета.

Напомним, в ходе внеочередного заседания в среду, 4 марта, Верховная Рада назначила премьер-министром Украины Дениса Шмыгаля. Решение поддержали 291 нардеп.

Ранее "Страна" писала о том, кто такой Денис Шмыгаль - первый галичанин, ставший премьер-министром Украины.

Также мы сообщали, что стал известен состав Кабмина Шмыгаля.