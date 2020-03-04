Во время внеочередного заседания Верховной Рады Владимир Зеленский коротко переговорил с Петром Порошенко. После этого бывший и действующий президент пожали друг другу руки.

Видеозапись общения опубликовала в Facebook пользовательница Елена Скидан.

"Крепкие мужские отношения: "Зе-приговор" поручкался с неподсудным", - коротко описала видео Скидан.

На фото, запечатлевшем этот момент, видно, что политики смотрят в разные стороны, а не в глаза друг другу.

Видео: Facebook

В комментариях одна из подписчиц написала: "Надо было ещё в губы..." А второй гость страницы задался вопросом, на каком языке разговаривали собеседники.

Как рассказывала "Страна", сегодня в парламенте Зеленский заявил, что президент не влияет на правоохранительные органы. При этих словах Порошенко начал смеяться в зале.

Также мы писали, что в стенах Рады произошел конфликт между членом партии Порошенко Алексеем Гончаренко и Зеленским.





