На заседании Рады Зеленский и Порошенко пожали друг другу руки. Фото
Во время внеочередного заседания Верховной Рады Владимир Зеленский коротко переговорил с Петром Порошенко. После этого бывший и действующий президент пожали друг другу руки.
Видеозапись общения опубликовала в Facebook пользовательница Елена Скидан.
"Крепкие мужские отношения: "Зе-приговор" поручкался с неподсудным", - коротко описала видео Скидан.
На фото, запечатлевшем этот момент, видно, что политики смотрят в разные стороны, а не в глаза друг другу.
Видео: Facebook
В комментариях одна из подписчиц написала: "Надо было ещё в губы..." А второй гость страницы задался вопросом, на каком языке разговаривали собеседники.
Как рассказывала "Страна", сегодня в парламенте Зеленский заявил, что президент не влияет на правоохранительные органы. При этих словах Порошенко начал смеяться в зале.
Также мы писали, что в стенах Рады произошел конфликт между членом партии Порошенко Алексеем Гончаренко и Зеленским.