Двое мужчин в Ровенской области на этой неделе скончались от пневмонии, которую вызвал грипп.

Об этом сообщили в областной клинической больнице в среду, передает Корреспондент.

"Мужчина неделю находился в реанимации, но поскольку он поздно обратился за помощью врачей, медики не смогли спасти ему жизнь", - сообщил главврач Иван Зима.

Отмечается, что пациент 1993 года рождения был доставлен в больницу каретой скорой помощи в ночное время 2 марта в тяжелом состоянии, с признаками дыхательной недостаточности.

"Первично было острое респираторное вирусное заболевание, которое осложнилось двусторонней пневмонией, и больной был переведен на аппарат искусственной вентиляции легких. К сожалению, те меры, которые проводились в соответствии с протоколами, эффекта не дали", - продолжил Зима.

Еще один мужчина умер 4 марта - 65-летний местный житель обратился к медикам 28 февраля и был госпитализирован в центральную городскую больницу.

Мужчине поставили диагноз: грипп, осложненный двусторонней пневмонией. Лечение оказалось неэффективным и пациент умер. Он не был вакцинирован и имел ряд хронических заболеваний.

Всего с начала 2020 года в Ровенской области умерли четыре человека.

Напомним, что за неделю от гриппа скончались шесть украинцев: из них четверо детей. Всего за неделю ОРВИ заболели 213 тысяч людей, почти две трети из них - дети. Эпидпорог превышен на 17,1%.

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