Министр экономического развития Италии Стефано Патуанелли добровольно отправился на карантин до 10 марта. Это связано с тем, что 25 февраля он встречался с асессором по вопросам экономического развития области Ломбардия Алессандро Маттинцоли, у которого диагностировали коронавирус.

Об этом сообщают РИА Новости.

О положительном результате теста Маттинцоли стало известно 2 марта, в понедельник. После этого тестирование на вирус прошли все коллеги политика по правительству Ломбардии, ставшей эпицентром вспышки заболевания на севере Италии. Как выяснилось, никто из членов областного правительства не заразился коронавирусом от асессора.

Однако в конце февраля Маттинцоли в минэкономразвития Италии 15 минут беседовал с Патуанелли. Министру тоже был сделан тест на коронавирус, который дал отрицательный результат. Тем не менее, Патуанелли в целях предосторожности решил добровольно уйти в карантин. Он находится в здании министерства, продолжает работу, но лично не общается с коллегами, проводя совещания по конференц-связи.



На прошлой неделе президент Ломбардии Аттилио Фонтана принял аналогичное решение после того, как его сотрудница заразилась коронавирусом.

А вчера заражение выявили у двух асессоров области Эмилия-Романья. Сейчас оба находятся в карантине по месту жительства.

Ранее "Страна" сообщала, что в Италии с завтрашнего дня из-за коронавируса закроют все школы и университеты.

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