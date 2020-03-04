Нардепы утвердили новых вице-премьеров и министров. Фото: Страна. ua

В среду, 4 марта, Верховная Рада на внеочередном заседании, созванном президентом, утвердила список вице-премьеров и министров Кабмина под началом нового премьер-министра Дениса Шмыгаля. За это решение проголосовали 277 нардепов.

Результаты голосования по фракциям таковы: "Слуга народа" - 228 депутатов, группа "За будущее" - 18, "Довира" - 17. Среди внефракционных парламентариев проголосовали 14 человек.

Утверждены следующие вице-премьеры и министры:

  1. Вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации – Михаил Федоров.
  2. Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции – Вадим Пристайко.
  3. Вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий – Алексей Резников.
  4. Министр развития общин и территорий – Алексей Чернышов.
  5. Министр внутренних дел – Арсен Аваков.
  6. Министр финансов – Игорь Уманский.
  7. Министр инфраструктуры – Владислав Криклий. 
  8. Министр здравоохранения – Илья Емец. 
  9. Министр молодежи и спорта – Вадим Гутцайт.
  10. Министр социальной политики – Марина Лазебная.
  11. Министр по делам ветеранов – Сергей Бесараб.
  12. Министр юстиции – Денис Малюська.
  13. Министр Кабинета министров – Олег Немчинов

Как сообщалось, сошли с дистанции Роман Жуковский (претендовавший на пост министра экономики), Тимофей Милованов (министерство АПК) и Олег Корестелев (вице-премьер по промышленности). В списке нет также министра энергетики и министра культуры. 

"Страна" следила за событиями в своем онлайне.

Напомним, в ходе внеочередного заседания в среду, 4 марта, Верховная Рада назначила премьер-министром Украины Дениса Шмыгаля. Перед этим депутаты отправили в отставку Алексея Гончарука. Решение поддержали 353 нардепа.

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