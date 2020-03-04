В среду, 4 марта, на межбанковском валютном рынке курс гривни укрепился до 24,825 грн/$1 с 24,990 грн/$1 в предыдущий рабочий день. Котировки гривни к окончанию торгов составили 24,81-24,84 грн/$1, тогда как Нацбанк на 5 марта установил официальный курс национальной валюты 24,8908 грн/$1. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на дилеров коммерческих банков.

По данным НБУ, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 4 марта укрепился до 24,92 грн/$1 с 24,93 грн/$1 днем ранее.



Ранее "Страна" писала о том, что накануне курс доллара на межбанке Украины перевалил за 25 гривен.

Также мы сообщали, что создана криптовалюта CoronaCoin, основанная на заболеваниях и смертях от коронавируса.