Новый премьер-министр Денис Шмыгаль. Фото: facebook.com

Стал известен состав нового правительства под руководством премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Документ опубликовала нардеп от "Батькивщины" Алена Шкрум.

В списке указано:

  1. Пристайко Вадима Владимировича на должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины;
  2. Резникова Алексея Юрьевича на должность вице-премьер-министра Украины - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины;
  3. Федорова Михаила Альбертовича на должность вице-премьер-министра Украины - министра цифровой трансформации Украины;
  4. Авакова Арсена Борисовича на должность министра внутренних дел Украины;
  5. Бессараба Сергея Борисовича на должность министра по делам ветеранов Украины;
  6. Гутцайта Вадима Марковича на должность министра молодежи и спорта Украины;
  7. Емца Илью Николаевича на должность министра здравоохранения Украины;
  8. Криклия Владислава Артуровича на должность министра инфраструктуры Украины;
  9. Лазебную Марину Владимировну на должность министра социальной политики Украины;
  10. Малюську Дениса Леонтьевича на должность министра юстиции Украины;
  11. Немчинова Олега Николаевича на должность министра Кабинета министров Украины;
  12. Уманского Игоря Ивановича на должность министра финансов Украины;
  13. Чернышова Алексея Михайловича на должность министра развития общин и территорий Украины.

В то же время глава Украины Владимир Зеленский предложил по своей квоте назначить министром иностранных дел Дмитрия Кулебу, а министром обороны Андрея Тарана.

Как и сообщалось ранее, сошли с дистанции Роман Жуковский (на министра экономики), Тимофей Милованов (минАПК), Олег Корестелев (вице-премьер по промышленности). Нет также министра энергетики и министра культуры. 

Напомним, в ходе внеочередного заседания в среду, 4 марта, Верховная Рада назначила премьер-министром Украины Дениса Шмыгаля. Перед этим депутаты отправили в отставку Алексея Гончарука. Решение поддержали 353 нардепа.

"Страна" ведет онлайн-трансляцию внеочередного заседания Верховной Рады.

Читайте Страну в Google News - нажмите Подписаться