Стал известен состав нового правительства под руководством премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Документ опубликовала нардеп от "Батькивщины" Алена Шкрум.

В списке указано:

Пристайко Вадима Владимировича на должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины; Резникова Алексея Юрьевича на должность вице-премьер-министра Украины - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины; Федорова Михаила Альбертовича на должность вице-премьер-министра Украины - министра цифровой трансформации Украины; Авакова Арсена Борисовича на должность министра внутренних дел Украины; Бессараба Сергея Борисовича на должность министра по делам ветеранов Украины; Гутцайта Вадима Марковича на должность министра молодежи и спорта Украины; Емца Илью Николаевича на должность министра здравоохранения Украины; Криклия Владислава Артуровича на должность министра инфраструктуры Украины; Лазебную Марину Владимировну на должность министра социальной политики Украины; Малюську Дениса Леонтьевича на должность министра юстиции Украины; Немчинова Олега Николаевича на должность министра Кабинета министров Украины; Уманского Игоря Ивановича на должность министра финансов Украины; Чернышова Алексея Михайловича на должность министра развития общин и территорий Украины.

В то же время глава Украины Владимир Зеленский предложил по своей квоте назначить министром иностранных дел Дмитрия Кулебу, а министром обороны Андрея Тарана.

Как и сообщалось ранее, сошли с дистанции Роман Жуковский (на министра экономики), Тимофей Милованов (минАПК), Олег Корестелев (вице-премьер по промышленности). Нет также министра энергетики и министра культуры.

Напомним, в ходе внеочередного заседания в среду, 4 марта, Верховная Рада назначила премьер-министром Украины Дениса Шмыгаля. Перед этим депутаты отправили в отставку Алексея Гончарука. Решение поддержали 353 нардепа.

"Страна" ведет онлайн-трансляцию внеочередного заседания Верховной Рады.