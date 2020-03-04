Стал известен состав Кабмина Шмыгаля. Фото
Стал известен состав нового правительства под руководством премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.
Документ опубликовала нардеп от "Батькивщины" Алена Шкрум.
В списке указано:
- Пристайко Вадима Владимировича на должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины;
- Резникова Алексея Юрьевича на должность вице-премьер-министра Украины - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины;
- Федорова Михаила Альбертовича на должность вице-премьер-министра Украины - министра цифровой трансформации Украины;
- Авакова Арсена Борисовича на должность министра внутренних дел Украины;
- Бессараба Сергея Борисовича на должность министра по делам ветеранов Украины;
- Гутцайта Вадима Марковича на должность министра молодежи и спорта Украины;
- Емца Илью Николаевича на должность министра здравоохранения Украины;
- Криклия Владислава Артуровича на должность министра инфраструктуры Украины;
- Лазебную Марину Владимировну на должность министра социальной политики Украины;
- Малюську Дениса Леонтьевича на должность министра юстиции Украины;
- Немчинова Олега Николаевича на должность министра Кабинета министров Украины;
- Уманского Игоря Ивановича на должность министра финансов Украины;
- Чернышова Алексея Михайловича на должность министра развития общин и территорий Украины.
В то же время глава Украины Владимир Зеленский предложил по своей квоте назначить министром иностранных дел Дмитрия Кулебу, а министром обороны Андрея Тарана.
Как и сообщалось ранее, сошли с дистанции Роман Жуковский (на министра экономики), Тимофей Милованов (минАПК), Олег Корестелев (вице-премьер по промышленности). Нет также министра энергетики и министра культуры.
Напомним, в ходе внеочередного заседания в среду, 4 марта, Верховная Рада назначила премьер-министром Украины Дениса Шмыгаля. Перед этим депутаты отправили в отставку Алексея Гончарука. Решение поддержали 353 нардепа.
"Страна" ведет онлайн-трансляцию внеочередного заседания Верховной Рады.