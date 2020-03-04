Правоохранители во время обыска в Харькове у юриста Леонида Маслова, выступающего защитником подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета ветерана АТО и музыканта Андрея Антоненко (Риффмастера), изъяли телефон и патроны.

Об этом 4 марта сообщает Общественное.

"По словам Маслова, во время обыска в его квартире изъяли патроны с резиновыми пулями и патроны от винтовки - оружия, на которое, по его словам, у него есть разрешение", - говорится в сообщении.

Маслов подтвердил, что заходил в аккаунт Андрея Антоненко, подозреваемого по делу об убийстве Павла Шеремета, однако не удалял информацию. На вопрос зачем он это сделал, Маслов ответил - для формирования линии защиты.

"Мы сопоставляли информацию о перемещении Антоненко, где он находился с такого по такой момент. Через эти аккаунты мы нашли свидетелей, которые видели его утром того дня", - сказал Маслов.

Напомним, 20 февраля суд оставил музыканта "Риффмастера" под стражей, несмотря на то, что защита Андрея Антоненко просила отпустить подозреваемого под личное обязательство.

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