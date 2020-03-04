На внеочередном заседании Верховной Рады депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко резко раскритиковал президента Владимира Зеленского и его выступление с трибуны парламента. В перерыве глава государства подошел к нардепу пообщаться и потребовал не касаться личностей.

Об этом пишут в соцсетях парламентарии и журналисты.

Гончаренко в Telegram опубликовал видео своего выступления. В гневной речи он обрушился на кадровую политику Зеленского. По его словам, она привела к образованию огромной дыры в бюджете, расцвету коррупции и такому обнищанию народа, что людям для уплаты коммуналки предлагают продавать собак. В конце спича нардеп предложил президенту извиниться перед гражданами страны.

В комментарии к видео нардеп написал, что Зеленский должен был сегодня в Раде заявить о своей отставке.

После выступления Гончаренко президент подошел к его месту в сессионном зале и сказал: "Не переходите со мной на личности".

По поводу инцидента высказалась в соцсетях еще одна представительница партии Петра Порошенко Виктория Сюмар.

"Похоже, президент остро воспринимает политическую критику.

Собственно, это тот президент, который выиграл благодаря очень личной и острой критической сатире на каждого украинского политика. Теперь за это дают подозрения и пытаются сажать..." - написала Сюмар.

Интересно, что после происшествия в кулуарах Рады Гончаренко не рассказал журналистам о разговоре с президентом, а только отшутился, что Зеленский его поблагодарил за выступление.

"Страна" следит за сегодняшними событиями в Раде и ведет оттуда текстовую трансляцию.

Напомним, на внеочередном заседании депутаты отправили в отставку Алексея Гончарука и назначили нового премьера.