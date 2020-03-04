Из здания Центрального железнодорожного вокзала в Киеве сегодня эвакуировали всех пассажиров и работников в связи с с анонимным сообщением о заминировании, которое поступило около 15:00. Об этом сообщается на странице "Укрзализныци" в Facebook.

Правоохранители, взрывотехники и кинологи проверяли территорию Центрального вокзала. При этом поезда продолжали движение по графику. Посадка и высадка пассажиров проходила через прилегающие к центральному зданию подземные переходы.

Позже "Укрзализныця" сообщила, что около 18:00 правоохранители закончили проверку, опасных предметов не выявлено. Вокзал заработал в штатном режиме.

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