В Европейском союзе решили снять запрет на импорт и транзит по территории ЕС продукции птицеводства из Украины из-за вспышки птичьего гриппа.

Об этом сообщил посол Украины в ЕС Николай Точицкий на своей странице в Facebook.

"В результате проведенной консолидированной работы с Европейской комиссией сегодня опубликовано решение о снятии запрета ЕС на импорт и транзит по территории ЕС продукции птицеводства из Украины. Запрет была внедрен в связи с выявлением вспышки птичьего гриппа на территории Украины", - написал посол.

По его словам, ЕС впервые применил режим зонирования в Украине в контексте вспышки гриппа птицы.

"Но мы не останавливаемся на достигнутом и планируем ввести механизм раннего предупреждения в аграрном секторе, что будет способствовать своевременному предупреждению и надлежащей борьбе с заболеваниями животных и растений и предотвращению их возможного негативного влияния на взаимовыгодные торговые отношения между Украиной и ЕС", - отметил Точицкий.

Скриншот: Facebook/Николай Точицкий

Отметим, что 29 января в рамках Совета ассоциации Украина-ЕС украинская сторона убеждала европейских партнеров ограничить запрет ближайшими селами вокруг выявленных очагов заражения.

Напомним, 23 января Евросоюз неожиданно запретил ввоз мяса птицы из Украины в обход договоренностей.

Также мы писали, что Беларусь ограничила ввоз птицы и яиц из Винницкой области в связи с птичьим гриппом.