В Великом национальном собрании Турции произошла массовая драка между депутатами. Обстановка резко накалилась из-за критики руководителя парламентской фракции Народно-республиканской партии (НРП) Энгина Озкоча в адрес турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Об этом сообщает турецкий сайт Milliyet.

4 марта в турецком парламенте проходило закрытое заседание, на котором обсуждался сирийский вопрос. Слово взял Озкоч, который подверг критике политику президента Турции. Жесткие высказывания Озкоча возмутили депутатов возглавляемой Эрдоганом Партии справедливости и развития (ПСР).

Завязалась перепалка, которая переросла в ближний бой кулаками и ногами. Некоторые законодатели во время рукопашной схватки падали на пол, опрокидывая кресла.

Видео: YouTube/ Pusholder

Что конкретно сказал Озкоч, СМИ не сообщают. Однако известно, что он и раньше критиковал действия руководства государства, в том числе Эрдогана, по поводу действий Турции в Сирии. А 3 марта он разгромил президента за намерение посетить Москву для встречи с Владимиром Путиным.

Генеральная прокуратура Анкары уже начала расследование в отношении Озкоча с формулировкой "оскорбления в адрес президента".

Драки давно уже стали традицией в украинском парламенте. Так, в начале февраля "слуги народа" сошлись в рукопашной с депутатами от "Батькивщины" из-за земельного закона.

Украинские парламентарии дерутся и вне стен Рады. Прошлой осенью "Страна" писала о битве в киевском ресторане старого нардепа от "Батькивщины" и нового от "Европейской солидарности".