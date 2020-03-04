Из подмосковной инфекционной больницы сбежал 31-летний пациент с симптомами, похожими на признаки коронавируса. Инцидент произошел в Домодедово. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах.

Уточняется, что мужчина заболел 21 февраля, когда находился на отдыхе в Италии - у него была высокая температура и боли в горле. Но официально коронавирус у него еще не подтвержден. Для обследования мужчину положили в больницу, откуда он совершил побег. Вскоре сбежавшего пациента удалось задержать и вернуть в больницу.

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