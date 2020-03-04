В учебных заведениях Киева ввели ряд мер по контролю, чтобы обезопасить детей от заражения коронавирусом. Например, усилен контроль за состоянием здоровья детей, а также ограничен доступ родителей в учебные заведения.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА в среду, 4 марта.

Замглавы КГГА Валентин Мондриевский говорит, что в школах также ввели "пятиминутки здоровья" для школьников, а ученикам напоминают о правилах личной гигиены.

"Мы ввели комплекс мероприятий и ограничим доступ к школам, в том числе, и родителям. В школах введены "пятиминутки здоровья" до и после уроков. Учителя напоминают ученикам о правилах личной гигиены и поведения при распространении инфекционных заболеваний", - сказал Мондриевский.

Если самочувствие детей ухудшится, им прежде всего будут измерять температуру, школы обеспечены термометрами, закуплены дезинфицирующие и моющие средства для всех садов и школ.

В садах и школах усилен контроль за режимом мытья рук и влажной уборки помещений.

Напомним, что из-за коронавируса Кличко поручил мерять температуру детсадовцам и дезинфицировать весь транспорт в Киеве.

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