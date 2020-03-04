Вице-премьер Денис Шмыгаль, которого президент Владимир Зеленский предложил на пост премьер-министра, рассказал о своих будущих главных задачах на посту главы правительства.

Об этом он сообщил во время выступления на внеочередном заседании Верховной Рады в среду, 4 марта.

"Должность премьера - не просто честь, а и большая ответственность", - заявил Шмыгаль, добавив, что главные проблемы Украины - тарифы, энергетика, падение производства.

По его словам, еще одна задача - "возвращение аннексированного Крыма". Кроме того, будущий премьер рассказал о программе "Большое строительство", которая позволит перезапустить экономику. Также он обещал инициировать дискуссию "о местонахождении Украины на экономической карте мира" и несколько раз повторил о децентрализации.

"Нужно усилить экономический блок. Мы слышали о реформах налоговой и таможни, но не увидели этого на поступлениях в бюджет", - заявил Шмыгаль.

Во время выступления он также отметил необходимость создания комплексной программы по противодействию коронавирусу.

Ранее на внеочередном заседании парламента депутаты Верховной Рады отправили в отставку премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Соответствующее решение поддержали 353 нардепа.

Напомним, "Страна" подробно писала о том, что известно о губернаторе Ивано-Франковской области Шмыгале.

"Страна" следит за тем, что происходит в парламента в онлайн-трансляции.