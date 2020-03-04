В Верховной Раде нардепы от фракции "Слуги народа" собрали необходимое количество подписей, чтобы завтра, 5 марта, провести внеочередное заседание Рады и рассмотреть на нем вопрос о выражении недоверия генпрокурору Руслану Рябошапке.

Об этом со ссылкой на нардепа Ирину Верещук пишут "Украинские новости".

Так, депутаты собрали 150 голосов, необходимых для созыва внеочередного заседания парламента. На нем Рада должна рассмотреть проект постановления №3154 о выражении недоверия Рябошапке. Заседание хотят назначить на 18:30 5 марта.

Напомним, в среду, 4 марта, профильный Комитет Рады рекомендовал парламенту определиться с отставкой Рябошапки на заседании.

Также "Страна" спрашивала у "слуг народа", будут ли они голосовать за отставку Рябошапки и Сытника.