Претендент на участие в президентской гонке от Демократической партии США и экс-мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг приостановил участие в избирательной кампании из-за плохих результатов на праймериз в "супервторник". Он решил поддержать конкурента Дональда Трампа - Джо Байдена. Об этом сообщает Аxios.

Блумберг призвал сторонников отдавать свои голоса за другого кандидата в президенты от Демократической партии.

"Я всегда считал, что победа над Дональдом Трампом начинается с объединения с кандидатом с наилучшим шансом на это. После вчерашнего голосования стало ясно, что такой кандидат - мой друг и великий американец Джо Байден", - сказал миллиардер.

Стоит отметить, что на предвыборную компанию он потратил более полумиллиарда долларов.

Напомним, 3 марта в США прошел важный этап выборов президента США - супервторник. В ходе праймериз сторонники Демократической и Республиканской партий определяли своего кандидата для голосования, которое состоится уже в ноябре этого года. Внутрипартийный кастинг проходил сразу в 14 штатах.

Также мы сообщали, что президент США Дональд Трамп выиграл праймериз в 13 штатах США.