За последнюю неделю февраля в Украине от осложнений, вызванных гриппом, умерли шесть человек, с начала эпидсезона зафиксировано 54 летальных случая.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Всего, по данным ведомства, за неделю 24 февраля - 1 марта в Украине острыми респираторными вирусными инфекциями заболели 213 тысяч людей, 64,4% из них - дети.

Интенсивный показатель заболеваемости составил 558,4 на 100 000 населения. В целом в стране превышен эпидемический порог: заболеваемость выше него на 17,1%. Это означает, что в стране - эпидемия.

Отмечается, что неэпидемический уровень гриппа и ОРВИ зафиксирован в Харьковской, Луганской, Днепропетровской, Запорожской, Черниговской, Закарпатской областях и в Киеве. В остальных регионах страны наблюдается эпидемическая активность различной интенсивности.

Скриншот: Facebook/ Міністерство охорони здоров'я України

Напомним, по данным Всемирной организации здравоохранения, смертность от коронавируса в несколько раз выше, чем от сезонного гриппа.

Также мы писали, что недавно главный санврач страны заявил, что грипп для Украины может стать страшнее коронавируса.