На прошлой неделе шестеро украинцев умерли от гриппа, эпидпорог в стране превышен - МОЗ
За последнюю неделю февраля в Украине от осложнений, вызванных гриппом, умерли шесть человек, с начала эпидсезона зафиксировано 54 летальных случая.
Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.
Всего, по данным ведомства, за неделю 24 февраля - 1 марта в Украине острыми респираторными вирусными инфекциями заболели 213 тысяч людей, 64,4% из них - дети.
Интенсивный показатель заболеваемости составил 558,4 на 100 000 населения. В целом в стране превышен эпидемический порог: заболеваемость выше него на 17,1%. Это означает, что в стране - эпидемия.
Отмечается, что неэпидемический уровень гриппа и ОРВИ зафиксирован в Харьковской, Луганской, Днепропетровской, Запорожской, Черниговской, Закарпатской областях и в Киеве. В остальных регионах страны наблюдается эпидемическая активность различной интенсивности.
Скриншот: Facebook/ Міністерство охорони здоров'я України
Напомним, по данным Всемирной организации здравоохранения, смертность от коронавируса в несколько раз выше, чем от сезонного гриппа.
Также мы писали, что недавно главный санврач страны заявил, что грипп для Украины может стать страшнее коронавируса.