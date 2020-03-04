Итальянские власти приняли решение закрыть все школы и университеты в стране, чтобы сдержать распространение коронавируса COVID-19.

Об этом в среду, 4 марта, сообщило агентство АНСА, ссылаясь на правительство страны.

Как сообщается, образовательные учреждения закроют с четверга по 15 марта включительно. По данным итальянских СМИ, такое решение принял премьер Италии Джузеппе Конте на встрече с кабинетом министров.

Публикация официального декрета о закрытии школ ожидается позднее в среду. В наиболее затронутых коронавирусом итальянских регионах, в частности в Ломбардии и Венето, школы и университеты были закрыты еще в конце февраля.

Напомним, по состоянию на 4 марта число скончавшихся вследствие заражения вирусом COVID-19 в Италии достигло 79, общее число подтвержденных случаев заражения - 2502. По данным главы службы гражданской обороны Анджело Боррелли, основная часть летальных исходов - 55 человек - приходится на область Ломбардия, заражений - 88% - на области Ломбардия, Эмилия-Романья и Венето. Из положительной статистики Боррелли отметил, что итальянским медикам вылечить удалось уже 160 человек.

Также мы писали, что коронавирусом впервые заразился топ-чиновник ЕС.