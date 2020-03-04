В Черновцах у трех госпитализированных не нашли коронавирус - ОГА
У трех людей, которых сегодня в Черновцах госпитализировали с подозрением на коронавирус, нет симптомов этой болезни.
Об этом в комментарии корреспонденту molbuk.ua сообщила заместитель председателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак.
"Людей привезли в инфекционное отделение. Инфекционисты их обследовали. У людей есть признаки ОРВИ и по симптомам нет оснований подозревать коронавирус. Эпидемиологи по этим людям работать не будут. Это обычная реакция при любом вспышки, когда идет увеличение количества обращений от больных людей", - отметила Наталья Гусак.
Напомним, что в Украине коронавирус подозревают еще у шести человек, троих в Черновцах.
Также мы писали о том, что стало известно состояние жены заболевшего коронавирусом жителя Черновцов.
Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.