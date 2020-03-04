У трех людей, которых сегодня в Черновцах госпитализировали с подозрением на коронавирус, нет симптомов этой болезни.

Об этом в комментарии корреспонденту molbuk.ua сообщила заместитель председателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак.

"Людей привезли в инфекционное отделение. Инфекционисты их обследовали. У людей есть признаки ОРВИ и по симптомам нет оснований подозревать коронавирус. Эпидемиологи по этим людям работать не будут. Это обычная реакция при любом вспышки, когда идет увеличение количества обращений от больных людей", - отметила Наталья Гусак.

Напомним, что в Украине коронавирус подозревают еще у шести человек, троих в Черновцах.

Также мы писали о том, что стало известно состояние жены заболевшего коронавирусом жителя Черновцов.