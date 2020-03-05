Предлагаем гороскоп для всех знаков Зодиака на четверг, 5 марта. День может быть наполнен эмоциями и переживаниями, связанными с деньгами или планами на будущее. Не стоит что-то покупать из страха - покупка не принесет радости. День не очень благоприятен для личных отношений, а вот на работе удастся достичь взаимопонимания с коллегами.

Овен (21.03 - 20.04)

У Овнов ситуация может складываться не так, как хочется, но скоро это изменится даже без вашего участия. Подождите, когда появятся новые условия и обстоятельства, которые откроются в марте. Накопившаяся усталость может повлиять на снижение деловых качеств, а хронический стресс будет подталкивать к покупке ненужных вещей. Критически оценивайте свои траты, позвольте себе заняться тем, что приносит вам силы.

Телец (21.04 - 20.05)

Тельцам день могут отравлять мелкие неурядицы, но им не удастся помешать выполнению ваших целей. Сегодня хорошо начинать новые дела или проекты. Прислушивайтесь к критике, но, если вы уверены, что поступаете правильно - ориентируйтесь на свои ощущения. Может возникать недопонимание с окружающими, но вам по силам его преодолеть.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Сегодня у вас хорошо будут получаться дела, связанные с общением, контактами с другими людьми. Вы можете встретить человека, который поможет с работой. На личном фронте не предвидится никаких катастроф. Вам будет легко находить общий язык с близкими. Можно укрепить отношения и порадовать дорогих вам людей небольшим приятным подарком без повода.

Рак (22.06 - 22.07)

У Раков неплохой день на работе. Вашу собранность и исполнительность оценят коллеги и начальство, а вот в семье может возникнуть небольшой разлад. Поберегите свое здоровье сегодня. При первых признаках недомогания - снизьте нагрузки и начните лечение. Хорошим окончанием дня может стать какое-то приятное увлечение, поход в кино, в гости и ли любимый фильм.

Лев (23.07 - 23.08)

День нельзя назвать удачным, но и серьезных неприятностей он не должен принести. Главное помнить, что лучше проявлять терпение и деликатность и не поддаваться на провокации. Сгладить острые углы поможет чувство юмора. Скорее всего, день пройдет в хлопотах. Первыми стоит решать наиболее важные и сложные дела, а на десерт оставить то, что приносит радость.

Дева (24.08 - 23.09)

Сегодня вы можете быть совершенно не восприимчивы к критике, поэтому лучше не слушать осуждающих вас или ваши действия. Толку от этого все равно будет мало. Выкроите время на что-то приятное - позвоните или встретьтесь с хорошими знакомыми, близкими, которых вы давно не видели, а хотелось бы. Устройте посиделки у себя дома.

Весы (24.09 - 23.10)

У Весов может выдаться плодотворный день на работе, особенно, если вы заняты в творческой или интеллектуальной сфере деятельности. Будьте осторожны с подкалыванием окружающих, кто-то может обидеться на ваш юмор, хотя вы не будете иметь ничего плохого в виду. Если же претензии все же возникнут, сегодня вы будете способны эффективно их решить и договориться так, чтобы вас поняли.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Начало дня может быть напряженным. Есть большая вероятность совершить ошибку, но к вечеру все нормализуется и он пройдет под знаком приятных эмоций и впечатлений. День благоприятен для занятий творчеством, хобби. В отношениях со второй половинкой сегодня многое будет зависеть от вас - слов и поступков.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Звезды обещают Стрельцам хорошее настроение, которое поможет сохранять оптимизм даже в трудных ситуациях, которых, правда, день обещает не так много. Возможен переход на другое место работы или вообще какие-то благоприятные изменения в профессиональной сфере.

Козерог (22.12 - 20.01)

У Козерогов неплохой день - все желаемое и запланированное вы будете выполнять. Вот только, чтобы этого достичь придется потрудиться. Сегодня хождения по кабинетам чиновников, походы по госучреждениям и подписание документов пройдут достаточно легко и продуктивно.

Водолей (21.01 - 20.02)

Удачный день для Водолеев. Все будет даваться легко. Могут открыться привлекательные профессиональные горизонты - карьерный рост, новый источник доходов. Поможет определиться с нужными действиями ваша деловая интуиция. Может возникнуть нехватка тепла в личной жизни или общения с близкими, но, если вы будете идти на встречу первыми и озвучивать свои желания - баланс восстановится.

Рыбы (21.02 - 20.03)

В профессиональной сфере Рыбы сегодня могут фонтанировать нестандартными идеями и привлекать внимание. День подходит для старта нового проекта, новой работы. Настроение могут поднять встречи с друзьями, свидание, физическая активность.