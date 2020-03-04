Российским девочкам не стоит ходить в школу, а лучше оставаться дома и учиться быть мамами в будущем. О бесполезности школьного образования для девочек в интервью изданию "Радонеж" рассказал глава патриаршей комиссии по вопросам семьи протоиерей Дмитрий Смирнов.

Один из вопросов, который задали священнику касался темы помощи старших родственников в воспитании детей. По мнению Смирнова, нужно не бабушек привлекать, а родить себе помощников. Он рассказал об одной из прихожанок, которая родила ребенка, а старшую семилетнюю дочь не отправила в первый класс, а оставила дома, чтобы та помогала ей с младенцем. Протоиерей поддержал решение женщины, сказав, что важнее научить девочку ухаживать за ребенком, а не заново учиться писать и читать.

"Чего там в этой школе делать? Учиться зависти, обзыванию, скверным словам, хамству учителям? А так она будет уже готовая мама. Все будет уметь", - пояснил Смирнов.

Напомним, в середине февраля протоиерей Дмитрий Смирнов сравнил гражданских жен с "бесплатными проститутками". После этого заместитель управляющего делами Московской патриархии, архиерей РПЦ Савва раскритиковал высказывание протоиерея Смирнова и назвал его оскорбительным.