Фракция "Оппозиционной платформы - За жизнь" на внеочередном заседании Рады 4 марта не будет голосовать за новое правительство, если оно не представит свою программу.

Об этом сообщил сопредседатель "Оппозиционной платформы" Юрий Бойко, передает пресс-служба политсилы.

"Происходят кулуарные вещи, как и при назначении предыдущего правительства – кандидатуры возникали за час до голосования, и правящее большинство за них голосовало", - сказал Юрий Бойко.

По его словам ни персональный состав нового состава Кабмина, ни его программу не представили всем депутатам Верховной Рады, поэтому голосовать за назначение правительства "Оппозиционная платформа - За жизнь" не будет.

"Мы не можем поддержать назначение нового правительства, поскольку не видели его программы, не знаем большинства претендентов на министерские кресла, не имели беседы с возможным новым премьер-министром. Мы не знаем, что они будут делать", - пояснил Бойко.

Также он добавил, что, по его мнению, новый Кабмин должен заниматься поддержкой промышленности, отменой медреформы и реформы образования, так как именно эти проблемы беспокоят украинцев.

Напомним, "Страна" ведет онлайн-трансляцию экстренного заседания Рады с участием Зеленского.