Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что благодарен министру здравоохранения Зоряне Скалецкой за смелость находиться вместе с эвакуированными в Новых Санжарах на карантине, но добавил, что смелось в медицине не должна быть одноразовой акцией.

Об этом он заявил выступая на внеочередном заседании Верховной Рады, в среду, 4 марта.

"Понимаю, что руководству МОЗ очень тяжело работать с обломками медицинской системы, которые им оставили в наследство, сложно поднять на ноги пациента, которому вместо нормального человеческого лечения давали пустышки и чай из ромашки.

Я действительно благодарен госпоже Скалецкой за то, что осталась с людьми в Новых Санжарах. Спасибо за смелость, но в нашей медицине смелость не может быть одноразовой акцией. Нужно иметь смелость и признать, что многие неготовы ко второму этапу реформы на 1 апреля. Это правда", - заявил Зеленский.

Напомним, министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, которая приняла решение провести в обсервации две недели вместе с эвакуированными из Уханя, находится в Новых Санжарах. По ее словам, так она надеется успокоить как тех, кто находится на карантине, так и тех, кто протестовал против возвращения людей из Уханя.

Отметим, что министр здравоохранения Зоряна Скалецкая скорее всего лишится своей должности после того, как будет утвержден новый состав правительства. Как писала "Страна", накануне ухода из Кабмина Скалецкая хочет уволить из Минздрава 230 человек.

"Страна" следит за внеочередным заседанием парламента, созванным Зеленским, в режиме онлайн. Как сообщалось, завтра Зеленский собирается посетить Полтавскую область, в том числе Новые Санжары.