Президент Владимир Зеленский заявил, что президент не влияет на правоохранительные органы. Об этом он сказал на внеочередном заседании Рады 4 марта.

"Президент не влияет на правоохранительные органы", - сказал Зеленский. Когда Зеленский сказал это, экс-президент Петр Порошенко начал смеяться в зале.

Об этом сообщает парламентский корреспондент "Страны"

"К сожалению, не влияет. Если бы я вмешивался, некоторые люди бы это уже ощутили", - добавил после этого Зеленский. По его словам, силовики не демонстрируют результат. Но какие именно меры будут к ним приняты - не уточнил. "Хочу сделать силовикам два подарка. Первый - календарь. Пусть поймут, что уже весна (отсыл к предвыборной фразе Зе "Придет весна - сажать будем" - Ред.). Второй - уголовный кодекс", - заявил он.

"У нас уже шесть органов, чтобы обеспечить порядок. Скоро будет семь нянек, у которых дитя без глаза", - сказал Зеленский.

Зеленский также говорит, что сегодня будет заслушан отчет правоохранителей.

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