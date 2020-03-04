В ходе внеочередного заседания Верховной Рады, трансляцию которого ведет "Страна", президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал работу таможни.

"Таможня должна собирать деньги в казну, а не лайки в Facebook", - заявил глава государства.

По его словам, огромный дефицит бюджета и контрабанда "отправила таможню в нокаут". На этом моменте в зале заседаний парламента раздались аплодисменты.

"Экономика брала разгон, но споткнулась и рискует проехать лицом по земле", - заявил президент.

Также Зеленский сообщил, что за два месяца 2020 года бюджет не выполнен почти на 16 миллиардов гривен, из них 13 миллиардов - провал поступлений от таможни.

Напомним, НАБУ открыло дело по коррупции против главы таможни Нефедова.