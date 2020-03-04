"Таможня должна собирать деньги, а не лайки". Зеленский во время выступления в Раде раскритиковал ведомство Нефедова
В ходе внеочередного заседания Верховной Рады, трансляцию которого ведет "Страна", президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал работу таможни.
"Таможня должна собирать деньги в казну, а не лайки в Facebook", - заявил глава государства.
По его словам, огромный дефицит бюджета и контрабанда "отправила таможню в нокаут". На этом моменте в зале заседаний парламента раздались аплодисменты.
"Экономика брала разгон, но споткнулась и рискует проехать лицом по земле", - заявил президент.
Также Зеленский сообщил, что за два месяца 2020 года бюджет не выполнен почти на 16 миллиардов гривен, из них 13 миллиардов - провал поступлений от таможни.
Напомним, НАБУ открыло дело по коррупции против главы таможни Нефедова.