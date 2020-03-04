Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинцы в наблюдательных советах компаний "ощущают себя национальным меньшинством".

Об этом он сообщил во время выступления на внеочередное заседание Верховной Рады в среду, 4 марта.

"Есть вопрос о зарплатах членов многих наблюдательных советов. Когда 10 миллионов граждан живут на черте бедности, не может быть таких зарплат". Сегодня наблюдать в Украине выгоднее, чем работать", - заявил президент.

Напомним, на внеочередном заседании сегодня будет избираться новый Кабмин и заслушан отчет руководителей правоохранительных органов. Как сообщалось, на заседании будет присутствовать и выступать и глава страны Владимир Зеленский

"Страна" следит за внеочередным заседанием парламента, созванным Зеленским, в режиме онлайн.