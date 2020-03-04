В ходе внеочередного заседания в среду, 4 марта, онлайн-трансляцию которого ведет "Страна", Верховная Рада назначила премьер-министром Украины Дениса Шмыгаля.

Соответствующее решение поддержали 291 нардеп.

Как известно, в 2009 году Шмыгаль впервые перешел на работу в органы власти, на четыре года (с небольшим перерывом) став начальником главного управления экономики, инвестиций, торговли и промышленности Львовской облгосадминистрации.

В 2014 году Шмыгаль более полугода проработал заместителем начальника главного управления Миндоходов во Львовской области, а в 2015 году вернулся в частный сектор, став сначала советником президента, а затем гендиректором крупного производителя мороженного "Львовхолод".

В 2017 году он перешел на работу "ДТЭК Захидэнерго": сначала заместителем гендиректора по социальным вопросам, а с начала 2018 года – еще и директором Бурштынской ТЭС.

После президентских выборов 2019 года Шмыгаль участвовал в конкурсе на главу Львовской облгосадминистрации, попав в тройку основных кандидатов, а в августе 2019 года возглавил соседнюю Ивано-Франковскую облгосадминистрацию.

В начале февраля 2020 года Рада назначила его вице-премьером – министром развития громад и территорий, при этом Шмыгаль был представлен как наиболее успешный глава облгосадминистрации.

Напомним, "Страна" уже писала о том, чем известен Денис Шмыгаль, который в начале февраля стал министром по делам общин и территорий и вице-премьер-министром, а до этого возглавлял Ивано-Франковскую ОГА.

Также сообщалось, что предыдущего премьер-министра Алексея Гончарука парламент отправил в отставку. До этого, как того требует процедура, Гончарук написал заявление об увольнении, а группа нардепов подала в Раду проект постановления о его отставке, который 4 марта в ходе внеочередного заседания поддержало большинство парламентариев.