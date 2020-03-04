В среду, 4 марта, на внеочередном заседании парламента, онлайн-трансляцию которого ведет "Страна", депутаты Верховной Рады отправили в отставку премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

Соответствующее решение поддержали 353 нардепа. Таким образом Рада приняла постановление №3158 от 04.03.2020 об отставке премьера.

Сразу после этого Гончарук покинул зал, а нардепы взяли перерыв на 20 минут, заседание должно продолжиться в 17:10.

А перед голосованием, в своем заключительном слове, Алексей Гончарук подчеркнул, что в его правительстве "не крали и системно боролись с коррупцией с первого до последнего дня".

Он обратил внимание на то, что за последнее время на правительство вылилось много грязи за их деятельность, и поблагодарил министров за то, что они выдержали это давление.

"Я считаю, что у нас очень хороший президент, что он очень честный человек. За все время я не получал от него ни одной незаконной команды, не было даже намеков на какую-то нечестную игру", - сказал премьер.

Гончарук выразил уверенность, что курс деятельности в новом правительстве сохранится.

"6 месяцев – это очень короткий срок для оценки работы какого-либо правительства, но я уверен, что украинцы уже ощущают нашу работу, например, в своих платежках. Мы на самом деле сделали очень много", - подытожил он.

Напомним, вчера, 3 марта, на официальном сайте Окружного административного суда Киева появилась информация о том, что Алексей Гончарук подал иск с требованием не отправлять его в отставку. Однако позже его пресс-служба опровергла информацию, что он обращался в суд по данному вопросу. А уже 4 марта оказалось, что информация об этом иске Гончарука остается на портале Судебной власти Украины.

Также мы писали, что на заседании фракции "Слуги народа" вечером 3 марта президент Владимир Зеленский предложил на должность премьера Дениса Шмыгаля.