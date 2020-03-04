Вице-премьер по евроинтеграции Дмитрий Кулеба будет назначен министром иностранных дел, а действующий министр Вадим Пристайко уйдет на его должность вице-премьера.

Об этом сообщает корреспондент "Страны" со ссылкой на слова нардепа от "Слуги народа" Ирины Верещук.

По данным источника, президент направил в парламент официальное представление, в котором говорится, что Кулеба будет возглавлять только МИД. При этом должность министра иностранных дел прописана в Конституции, ее совмещение с другими должностями в правительстве не предусмотрено. Значит, он не сохраняет нынешнюю должность вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Действующий глава МИД Вадим Пристайко не уходит из правительства. Договоренностями предусмотрено, что он займет должность, которую сейчас занимает Кулеба, то есть станет вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Напомним, что Рада назначит новых министров на следующей неделе.

Также "Страна" пишет о сегодняшнем экстренном заседании Рады с участием Зеленского.