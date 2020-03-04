В четверг, 5 февраля, президент Украины Владимир Зеленский отправится с рабочим визитом в Полтавскую область. Среди прочего, глава страны посетит Новые Санжары, где находятся эвакуированные из Китая украинцы и иностранцы.

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на источник в Офисе президента.

"На завтра запланирована поездка Президента в Полтавскую область, где, в том числе, он побывает в Новых Санжарах", - сообщил собеседник агентства, отказавшись дать более детальную программу планов президента.

В то же время известно, что среди возможных объектов, которые глава государства может посетить во время визита - Полтавская областная больница.

Отметим, что 5 марта в Новых Санжарах могут выписать людей, которые находятся там на двухнедельной обсервации с 20 февраля после эвакуации из Уханя в Китае. Напомним, всего было эвакуировано 89 человек. С ними на карантине находится экипаж самолета, который привез людей из Китая.

Кроме того, в Новых Санжарах находится и министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, которая приняла решение провести в обсервации две недели вместе с эвакуированными. Так она надеется успокоить как тех, кто находится на карантине, так и тех, кто протестовал против возвращения людей из Уханя.

Как писала "Страна", Скалецкая заявила, что во время пребывания на карантине будет управлять Министерством с помощью телефона и Skype.

Стоит отметить, что сегодня Скалецкая может лишиться своей должности в связи с перезагрузкой правительства.

Как сообщалось, 3 марта, в Украине подтвердился первый случай заболевания коронавирусом. Его зафиксировали в Черновцах у мужчины, который приехал из Италии через Румынию. Он госпитализирован в поликлинику на территории Украины.