В четверг, 5 марта, в Украине ожидается различная погода: если на востоке страны будет ветрено, но тепло и сухо, то в Карпатах может выпасть мокрый снег.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, в восточных регионах Украины 5 марта ожидается порывистый, до сильного, ветер. В западных, а также в Винницкой и вплоть до Житомирской и Киевской областей ожидаются дожди. Мокрый снег возможен в Карпатах и ​​местами в околокарпатских районах. На востоке, юге и в большинстве центральных областей вероятна сухая антициклональная весенняя погода.

Что касается температуры воздуха, по данным синоптика, в западных регионах она удержится на уровне +4...+8 градусов, а в восточной и южной частях страны она будет апрельской: до +14...+18 градусов.

"Местами утренние туманы, наглецы, которые могут задержаться до обеда и хоть ты их - в спину, упираются, как кот возле переноски перед визитом к ветеринару, и портят мне роскошный прогноз температуры воздуха...." - написала Наталья Диденко.

По ее словам, в Киеве 5 марта ожидается теплая погода, до +12...+14 градусов, если не будет тумана, то, возможно и выше, если туман задержится - может, ниже. Вероятность небольшого дождя - только к вечеру.

Скриншот, карта: Facebook/ Наталка Діденко

Напомним, "Страна" публиковала прогноз погоды на весь март и весенние народные приметы.