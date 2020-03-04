Генпрокурор Руслан Рябошапка, которого в четверг могут отправить в отставку, посетовал, что построенная им прокуратура не устраивает сидящих в Раде политиков и тех, кто ими руководит. По его словам, для обещанных им же самим посадок не хватило материалов. А если бы он подписыват "трэш" , который ему "подсовывали" правоохранители, то в Раде уже не было бы кворума. Интервью с Русланом Рябошапкой опубликовал в телеграм-канале журналист Андрей Павловский.

"Они хотели, чтобы мы назначали их прокуроров, чтобы выполняли их просьбы и какие-то вещи, связанные с фантастическими так называемыми посадками за 6 лет, когда фактически нет никаких материалов (пожимает плечами - Ред.). Можем обеспечить посадки, но если я буду подписывать всякий трэш, который мне подсовывают правоохранители, то у этого парламента просто не было бы кворума. Но я этого не делаю, потому что для меня закон имеет значение", - заявил Рябошапка.

Также генпрокурор сообщил, что не встречался с Владимиром Зеленским, поэтому не знает, как отреагировал президент на его встречу с послами Большой семерки.

Напомним, в Верховной Раде нардепы от фракции "Слуги народа" уже собирают подписи в поддержку проведения внеочередной сессии парламента в четверг, 5 марта, в 18:30. На ней должен рассматриваться вопрос об отставке генерального прокурора Руслана Рябошапки.

Также мы сообщали, что Рябошапку обвинили в декларировании недостоверной информации и использовании служебного положения.