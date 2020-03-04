В случае массового заражения коронавирусом госпитализация украинцам будет не нужна - Минздрав
80% инфицированных переносят коронавирус COVID-19 в легкой форме, а его лечение обычно происходит симптоматично. При этом специальные медицинские маски врачи советуют использовать, если человек уже заболел.
Об этом в среду, 4 марта, рассказал представитель Всемирной организации здравоохранения Ярно Хабихт и замминистра здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге в пресс-зале Кабмина Украины.
"Не должно быть никакой стигматизации людей по любым признакам, в том числе по наличию болезни. Самоизоляция в доме является безопасной. Это социальная ответственность каждого из нас, когда люди не выходят на улицу, не посещают общественные места", - заявил Ляшко.
Также представитель ведомства отметил, что нельзя изолировать всех людей, которые имели какой-либо контакт с зараженными коронавирусом - по крайней мере, до проявления у них симптомов.
"Мы не сможем изолировать всех, это здоровые люди, даже если они были контактными. Есть четкие алгоритмы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) от 27 февраля о том, кого нужно изолировать. Эти вопросы должны решать специалисты", - добавил замминистра.
Ляшко добавил, что никакого особенного лечения больных вирусом COVID-19 не существует, больным предоставляется симптоматическое лечение, которого в большинстве случаев оказывается достаточно. Также, в случае массового заражение украинцев коронавирусом госпитализация уже будет не нужна, так как инфицированные смогут лечиться дома.
В свою очередь представитель ВОЗ в Украине Ярно Хабихт подчеркнул: 80% случаев заражений коронавирусом проходят в легкой форме. Сотрудник организации добавил, что маски следует использовать исключительно по назначению и в случае наличия симптомов болезни.
Видео: YouTube/ КабМін
Напомним, что первый случай коронавируса в Украине был зафиксирован вчера в городе Черновцы. Потерпевшим от заболевания, спровоцированным вирусом COVID-19, стал мужчина, который недавно посещал Италию.
Также мы писали, что по словам представителя ВОЗ количество зараженных смертельным коронавирусом в Украине будет расти.