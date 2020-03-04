Заседание фракции "Слуга народа" с участием кандидата в премьер-министры Украины Дениса Шмыгаля проходит в Верховной Раде. Но глава государства Владимир Зеленский пока на него не прибыл. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник во фракции.

"Присутствует Шмыгаль, президента пока нет", - сообщил собеседник агентства.

Уточняется, что заседание проходит в кинозале здания Верховной Рады.

По словам первого заместителя главы фракции Александра Корниенко, на заседании фракции "Слуга народа" в среду будет присутствовать Зеленский и заслушают кандидата в премьеры Шмыгаля, который должен будет "доложить текущую ситуацию по кадровым вопросам".

Ранее "Страна" писашла о том, что "Слуги народа" хотят проголосовать за новый Кабмин пакетом.

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