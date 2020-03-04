В киевском метро после регистрации в Украине первого случая коронавируса стали дезинфицировать вагоны.

Об этом со ссылкой на информацию Госпродпотребслужбы пишут "Украинские новости".

Так, вагоны дезинфицируют каждый раз после завершения цикла рейса в одну сторону - то есть после высадки пассажиров. Кроме того, обрабатывают специальным дезинфектором ступеньки и возвышения.

Сообщается, что основной целью этих процедур является уменьшение концентрации возбудителей болезней, в том числе гриппа и ОРВИ.

Напомним, "Страна" писала о том, какие настроения царят на Западной Украине после первого случая коронавируса в Черновцах.

Также мы сообщали, что из-за коронавируса авиакомпания SkyUp недавно на 8 месяцев отменила полеты рейсов Киев - Турин.