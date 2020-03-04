Коронавирус в Украине. В Киеве решили дезинфицировать вагоны метро после каждой поездки
В киевском метро после регистрации в Украине первого случая коронавируса стали дезинфицировать вагоны.
Об этом со ссылкой на информацию Госпродпотребслужбы пишут "Украинские новости".
Так, вагоны дезинфицируют каждый раз после завершения цикла рейса в одну сторону - то есть после высадки пассажиров. Кроме того, обрабатывают специальным дезинфектором ступеньки и возвышения.
Сообщается, что основной целью этих процедур является уменьшение концентрации возбудителей болезней, в том числе гриппа и ОРВИ.
Напомним, "Страна" писала о том, какие настроения царят на Западной Украине после первого случая коронавируса в Черновцах.
Также мы сообщали, что из-за коронавируса авиакомпания SkyUp недавно на 8 месяцев отменила полеты рейсов Киев - Турин.
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