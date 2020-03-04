В среду, 4 марта, Верховная Рада проводит внеочередное заседание, созванное президентом.

На нем будет избираться новый Кабмин и заслушан отчет руководителей правоохранительных органов.

Новое правительство скорее всего возглавит нынешний вице-премьер Денис Шмыгаль. С другими новыми именами и досье на будущих министров - можно ознакомиться здесь.

Впрочем, их окончательный список еще может поменяться. Также еще пока не решен вопрос относительно ряда министерств.

А вот до увольнения генпрокура Руслана Рябошапки и главы НАБУ Артема Сытника руки могут и не дойти. Причина - давление Запада, которое подвесило этот вопрос (детальнее - в материале "Страны" Посольский приказ. Как Запад пытается спасти от увольнения Рябошапку и Сытника.

Впрочем, не исключено, что их уволят уже сегодня.

На заседании будет присутствовать и выступать Владимир Зеленский. Но сперва он прибыл на предварительную встречу фракции.

Начало заседания в 16:00. "Страна" следит за событиями в своем онлайне.

Прямой эфир Верховной Рады

17:48 Группа "Доверие" будет голосовать за Шмыгаля.

17:44 Вице-спикер Рады Елена Кондратюк спросила, каков будет гендерный паритет в правительстве. Шмыгаль ответил, что министров набирали по принципу профессионализма.

17:42 Денис Анатольевич пока избегает всех конкретных вопросов. Отвечает максимально расплывчато.

17:39 Вопрос о продаже земли и как будем возвращать рынки РФ. Шмыгаль ответил, что программа правительства будет представлена позже. "Особое внимание будет уделено промышленному производству, агропрому и социальным вопросам".

17:36 У Шмыгаля спросили, как будут голосовать за Кабмин - пакетом или персонально за каждого министра. "Верховная Рада голосует за персональный состав Кабмина комплексно", - ответил будущий премьер. То есть одним списком. Эти слова поддержал и Разумков.

17:33 Начались вопросы кандидату в премьеры.

17:31 Шмыгаль говорит, что еще одна задача - "возвращение аннексированного Крыма". На этом речь закончена. В ней никаких сенсаций.

17:30 Заявил о программе "Большое строительство", которая позволит перезапустить экономику. Обещает инициировать дискуссию "о местонахождении Украины на экономической карте мира". Несколько раз повторил о децентрализации.

17:29 "Нужно усилить экономический блок. Мы слышали о реформах налоговой и таможни, но не увидели этого на поступлениях в бюджет".

17:29 Заявил, что нужна комплексная программа по противодействю коронавирусу.

17:26 Начинает выступать Шмыгаль. "Должность премьера - не просто честь, а и большая ответственность". Говорит, что главные проблемы - тарифы, энергетика, падение производства.

Предложил пересмотреть бюджет на 2020 год. Увеличить пенсии и уменьшить зарплаты министров и членов наблюдательных советов. Сказал, что будет гасить долги шахтерам.

17:24 Президент снова взял слово. Он заявил, что следущий Кабмин "сделает невозможное".

17:23 Зеленский внес кандидатуру Шмыгаля на пост премьера.

16:53 За снятие Гончарука не голосовали только "Евросолидарность" и "Голос".

16:51 Бывший премьер сразу же покинул зал. Разумков объявил перерыв на 20 минут.

16:48 Гончарука уволили. "За" 353 голоса.

16:45 Нардеп от "ЕС" Гончаренко начал скандалить на трибуне и обличать Зеленского. "Это выступал Голобородько или Зеленский?" В "Слуге народа" ответили недовольным гулом. Зеленский начал нервно пить воду.

16:42 В зале кричат: "Сороса лучше выгоните!"

16:37 Тем времен, как говорят "Слуги народа", глава МИД Вадим Пристайко может остаться в правительстве и стать то ли министром по евроинтеграции, то ли вице-премьером по евроинтеграции.

В нынешнем правительстве этот пост занимает Дмитрий Кулеба, который станет главой МИД. "То есть анекдот про перестановку кроватей получит буквальное воплощение в жизнь", - пишет телеграм-канал "Политика Страны".

16:33 Глава комитета по вопросам организации государственной власти Андрей Клочко рекомендовал принять отставку Гончарука. Сейчас начнутся выступления депутатов.

16:32 Премьер записал себе в актив коммунальные платежки, за которые его только что критиковал президент.

16:29 Начали рассматривать отставку Гончарука. Слово дали пока еще премьеру. Он начал рассказывать, как боролся с коррупцией - в том числе на "Центрэнерго". В зале стоит галдеж, кто-то крикнул "Ганьба!"

16:27 "Это правительство сделало больше, чем все остальные? Я не знаю. Но это скорее минус прошлым кабминам, а не плюс нашему". Зеленский попросил Раду дать оценку заявлению Гончарука об оставке и закончил речь.

16:25 "Как долго ждать результатов в резонансных делах?"

16:22 "Хочу сделать силовикам два подарка. Первый - календарь. Пусть поймут, что уже весна. Второй - уголовный кодекс".

Потом Зеленский сказал, что президент не влияет на правоохранительные органы. Порошенко начал смеяться. Зе сказал, к сожалению не влияет.

Во время речи президента о силовиках в зале начались крики. "Если бы я вмешивался, некоторые люди бы это уже ощутили", - намекнул Зеленский.

"У нас уже шесть органов, чтобы обеспечить порядок. Скоро будет семь нянек, у которых дитя без глаза".

16:20 Критикует Скалецкую. Говорит о неготовности ко второму этапу медреформы. "Куда мы спешим и летим? С таким подходом реформа летит в стену". Подколол Скалецкую за ее нахождение в Новых Санжарах.

16:19 Зеленский заявил, что не выполнены обещания по пенсионерам. В частности, индексация пенсий.

16:17 Критикует Кабмин за невыплаты зарплат шахтерам. "Я не могу быть коллектором и нянькой". Высказался против закрытия шахт, пока не созданы рабочие места для шахтеров.

Важное заявление - высказался против импорта электроэнергии из России. Что объективно на руку Ахметову.

16:15 Зе заявил, что украинцы в наблюдательных советах наших компаний "ощущают себя национальным меньшинством".

16:14 Критикует хаос с коммунальными платежками. Говорит, что люди не ощутили снижение цен на тепло. "И это не единственное, что надо снижать. Есть вопрос о зарплатах членов многих наблюдательных советов. Когда 10 миллионов граждан живут на черте бедности, не может быть таких зарплат". "Сегодня наблюдать в Украине выгоднее, чем работать".

16:13 Зе говорит, что падает промышленность. "Мы теряем индустриальную славу Украины".

16:12 "Таможня должна собирать деньги в казну, а не лайки в Фейсбуке", - продолжает жечь глаголом президент.

16:12 "Экономика брала разгон, но споткнулась и рискует проехать лицом по земле". Зе говорит, что огромный дефицит бюджета и контрабанда "отправила таможню в нокаут". Раздались аплодисменты.

16:10 Зе перечисляет достоинства уходящего Кабмина: низкая инфляция, победа над игорным бизнесом и нелегальными АЗС, нет топ-коррупции. "Но этого мало. Не красть - этого мало. Новые лица - этого мало. Нужные новые мозги и новые сердца".

16:08 "Любая власть делает шаг в пропасть, когда теряет три главных вещи: память, слух и зрение. То есть когда влать забывает свои обещания и не видит необходимости в изменениях. Это не про нас", - Зеленский вышел на трибуну.

16:07 Заседание Рады открыто. Зеленский в зале.

16:06 Сигнальное голосование внутри фракции дало голоса за премьерство Дениса Шмыгаля. А вот голосования по силовикам сегодня не будет, заявила нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук.

16:04 Рада еще не открылась на внеочередное заседание. Разумков подзывает лидеров фракций.

15:59 Заседание фракции закончилось.

15:54 На заседание фракции "Слуг народа" прибыл президент.

15:30 Нардепы от фракции "Слуги народа" собирали подписи в поддержку проведения внеочередной сессии парламента 5 марта в 18:30. На ней должен рассматриваться вопрос об отставке генерального прокурора Руслана Рябошапки.

При этом Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту определиться с увольнением генпрокурора Руслана Рябошапки в ходе заседания.

15:15 Проходит заседание фракции "Слуга народа". На него приехал кандидат в премьеры Денис Шмыгаль. Он сказал депутатам, что в правительстве еще не закрыты следующие позиции: Минкульт, Минобразования, Минэнерго, вице-премьер, министр экономики. На фракции ждут приезда президента Владимира Зеленского