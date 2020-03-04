В Украину из-за мировой эпидемии коронавиурса приедут две миссии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Одна будет разрабатывать план борьбы с инфекцией, а вторая займется лабораторной диагностикой.

Об этом на брифинге сказал и.о. генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин, сообщает Укринформ.

"Мы в ближайшее время ожидаем две основные миссии Всемирной организации здравоохранения. Одна будет спланирована на разработку плана готовности государства, и эта миссия начнется завтра, она будет продолжаться до субботы включительно (7 марта - Ред.). Также на следующей неделе мы ожидаем миссию по вопросам лабораторной диагностики для максимального возможного расширения диагностических методов на уровне каждого региона", - сказал Кузин.

Также сейчас, по словам Кузина, проходит общий тренинг для врачей инфекционного звена, проводимого совместно с ЮНИСЕФ.

Напомним, 3 марта в Украине подтвердили первый случай Covid-2019. Коронавирус обнаружили у мужчины из Черновцов, который с женой вернулся из Италии.

Также читайте о том, что в Украине коронавирус подозревают еще у шести человек.