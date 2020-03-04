В Фонде государственного имущества Украины 4 марта провели аукцион по продаже АО "Киевпасссервис", на балансе которого центральный автовокзал и пять автостанций в Киеве, а также 18 автостанций и вокзалов в Киевской области.

Об этом в среду, 4 марта, сообщила пресс-служба ФГИ.

По информации пресс-службы, объект будет передан новому владельцу за 230 897 987 грн (около 9 миллионов долларов - Ред.). В аукционе приняли участие три участника, а цена продажи предприятия выросла на 18%.

Стоит отметить, что в собственности "Киевпассервис" находятся автостанции "Дачная", "Дарница", "Подол", "Полесье", "Южная" и центральный автовокзал в Киеве, и еще 18 автостанций и вокзалов в Киевской области.

Напомним, семь вокзалов Украины решили передать в концессию на 20 лет. Среди них - центральный в Киеве.

Также мы писали, что до конца года четыре украинских аэропорта планируют передать в концессию.