Немецкая компания по производству автомобилей, мотоциклов и другого транспорта BMW обновила свой логотип. Теперь символика всемирно известного бренда имеет современный плоский вид, что, по мнению представителей BMW, должно привлечь молодых покупателей.

Изображением нового логотипа BMW поделилась в Instagram.

Эволюция логотипов BMW. Фото: bmw.com

Так, старший вице-президент компании BMW Йенс Тимер отметил, что новый логотип символизирует открытость и ясность. Сообщается, что лишившись черного ободка, новая эмблема украсила флагманский автомобиль BMW Concept i4.

Скриншот: BMW в Инстаграм

Представители компании напомнили, что в последний раз логотип менялся в далеком 1997 году, и теперь новый вид фирменного знака должен привлечь молодежь, которая живет в "цифровом мире".

"Новый логотип для новой эры", - говорится в сообщении в Instagram компании.

Ранее мы писали о том, что автомобили BMW являются одними из самых любимых у киевских депутатов.

Также "Страна" публиковала конепт-фото мотоцикла от BMW. Так, прототип дает представление о том, каким может стать идеальный городской мотоцикл будущего.