В среду, 4 марта, Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту определиться с увольнением генпрокурора Руслана Рябошапки в ходе заседания.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Так, перед внеочередным заседанием Рады, инициированном президентом Зеленским, профильный комитет обсудил увольнение Руслана Рябошапки с должности генпрокурора.

Заместитель председателя комитета Сергей Ионушас, который по слухам может занять кресло генпрокурора, призвал его членов положиться на решение зала. В итоге комитет рекомендовал Раде определиться путем голосования относительно принятия или отклонения проекта постановления Верховной Рады о выражении недоверия генпрокурору Рябошапке.

Напомним, в Верховной Раде нардепы от фракции "Слуги народа" собирают подписи в поддержку проведения внеочередной сессии парламента в четверг, 5 марта, в 18:30. На ней должен рассматриваться вопрос об отставке генерального прокурора Руслана Рябошапки.